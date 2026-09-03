نتنياهو: إسرائيل ستفرج عن 5 أسرى لبنانيين وسط استمرار المفاوضات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستفرج عن 5 مواطنين لبنانيين اعتقلتهم قواتها في جنوب لبنان، وذلك في إطار المفاوضات الجارية مع لبنان.

وجاء هذا القرار في سياق جهود مكثفة يبذلها الجانبان اللبناني والإسرائيلي للعثور على رفات أعضاء من الطائفة اليهودية في لبنان، الذين اختطفوا وقُتلوا في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

وأفاد البيان الإسرائيلي بأنه تبين بعد التحقيق، أن المعتقلين الخمسة مدنيون، ولا ينتمون إلى أي منظمة، ولم يشاركوا في أي أنشطة وبالتالي "لا يوجد سبب لاستمرار احتجازهم في إسرائيل"، وفق البيان.

ومن جانبها، أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن إسرائيل أفرجت بالفعل عن واحد من الخمسة، وإنه من المتوقع الإفراج عن البقية في غضون الساعات المقبلة. ولم يصدر أي تعليق فوري من جماعة حزب الله.

ورحب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بعودة الأسير اللبناني، وأعلن في وقت سابق اليوم الخميس، مواصلة العمل للإفراج عن جميع الأسرى وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.

وقال سلام، في بيان صحفي اليوم، إن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما، تشكّل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف، متوجها بالشكر إلى الإدارة الأمريكية، ولا سيما إلى السفير ميشال عيسى، على الجهود التي بُذلت في هذا المجال.

وأضاف: "سنواصل العمل حتى الإفراج عن جميع أسرانا، والكشف عن مصير المفقودين، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".

وتابع: "مهما بدا المسار التفاوضي صعبا، سنستمر بحشد كل الجهود المطلوبة، لحفظ حقوق لبنان ومصالح اللبنانيين، ولا سيما أهلنا في الجنوب، وتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى أرضهم وقراهم، وإعادة سيادة الدولة الكاملة على أراضيها."

وكان الجيش اللبناني تسلم الأسير اليوم، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عند معبر الناقورة الحدودي في الجنوب.