إيران تشيع ضحايا الهجوم الأمريكي على حفل الزفاف

حمل مشيعون إيرانيون نعوشا، اليوم الخميس، في جنازة لتشيع ضحايا غارة جوية أمريكية يقال إنها استهدفت حفل زفاف.

وتجمع المشيعون في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم خارج قرية كوهستاك في مقاطعة سيريك، على امتداد جزء من ساحل البلاد على مضيق هرمز الذي تعرض لغارات جوية أمريكية مكثفة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال مسئولون إيرانيون إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب نحو 70 آخرين في غارة استهدفت منزلا أثناء ​حفل الزفاف. وذكر الجيش الأمريكي أنه على علم بالتقارير الإيرانية، لكنه "لا يستهدف المدنيين أبدا".

وذكر مراسل ⁠وكالة مهر الإيرانية للأنباء في لقطات مصورة أمام شاحنة صغيرة تحمل نعشا ملفوفا بالعلم تحت مظلة من سعف النخيل: "هذا ​جثمان الشهيد أمير محمد كريمي، الطفل البالغ من العمر أربعة أعوام الذي استشهد بسبب الحرب في هجوم شنه النظام ​الأمريكي المجرم على جنوب البلاد".

وفي لقطات أخرى من الجنازة، ألقى المشيعون بتلات زهور في الهواء، وكانت موسيقى حزينة تنبعث من مكبر صوت. وحُمل نعش أمام صف من الجنود الواقفين في وضع انتباه حاملين بنادقهم.

وفي وقت سابق، شنت الولايات المتحدة غارات جوية يوم الثلاثاء استهدفت فيها ما وصفته بأهداف عسكرية على الساحل، ردا على هجمات إيرانية على حركة الملاحة في مضيق هرمز.