 غادة رجب تعود إلى مسارح الأوبرا.. مشروعات فنية وحفلات مرتقبة مع فرق الموسيقى العربية - بوابة الشروق
الخميس 3 سبتمبر 2026 9:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟

النتـائـج تصويت

غادة رجب تعود إلى مسارح الأوبرا.. مشروعات فنية وحفلات مرتقبة مع فرق الموسيقى العربية


نشر في: الخميس 3 سبتمبر 2026 - 8:46 م | آخر تحديث: الخميس 3 سبتمبر 2026 - 8:46 م

استقبل الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، المطربة غادة رجب، والمايسترو رضا رجب، والشاعر عبدالله حسن، في لقاء فني تناول عددا من الأفكار والمشروعات الفنية الجديدة، إلى جانب بحث إمكانية إقامة حفلات تجمع المطربة غادة رجب بفرق الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا خلال الفترة المقبلة.

وشهد اللقاء حوارا حول سبل تقديم أعمال فنية تحمل قيمة موسيقية وغنائية، وتواكب توجهات دار الأوبرا في إثراء الحياة الفنية وإتاحة مساحات متنوعة للإبداع، مع الاستفادة من إمكانات فرق الموسيقى العربية ونجومها في تقديم حفلات تستعيد وهج الأغنية المصرية والعربية وتخاطب مختلف الأذواق.

وأبدت المطربة غادة رجب استعدادها الكامل للمشاركة في الفعاليات والحفلات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، مؤكدة اعتزازها الكبير بالوقوف على مسارحها والتعاون مع فرقها الفنية، واصفة دار الأوبرا بأنها "منارة الفن في الوطن العربي"، وبيتا يحتضن الإبداع ويحافظ على مكانة الموسيقى والغناء المصري والعربي.

من جانبه، أكد الدكتور رضا الوكيل أهمية التعاون مع كبار المطربين والمبدعين، مشيرا إلى أن الأوبرا تفتح أبوابها أمام المشروعات الفنية الجادة التي تضيف إلى رصيد الحركة الفنية المصرية، وتقدم للجمهور أعمالا راقية تجمع بين الأصالة والتجديد.

ويأتي اللقاء في إطار خطة دار الأوبرا المصرية لتوسيع دوائر التعاون مع نجوم الغناء والموسيقى، وطرح مشروعات وحفلات جديدة تسهم في تنشيط المشهد الفني وإثراء أجندة الأوبرا خلال الفترة المقبلة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك