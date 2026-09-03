اتهام ضابط من وكالة الهجرة الأمريكية بالكذب على المحققين في حادث إطلاق نار

وجه مدعون فيدراليون اتهاما لضابط يعمل بإدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية "آيس" بالكذب على المحققين بشأن الأحداث التي سبقت إطلاق النار على رجل فنزويلي، خلال حملة مداهمة شهدتها ولاية مينيابوليس في وقت سابق من هذا العام، حسبما أفاد مصدر مطلع لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن الضابط كريستيان كاسترو، الذي قالت السلطات إنه أطلق النار على خوليو سيزار سوسا سيليس في ساقه في يناير، قد وُجهت إليه تهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة للمحققين الفيدراليين.

وتأتي هذه التهم الفيدرالية بعد أن تم إطلاق سراح كاسترو من السجن الأسبوع الماضي، بعد أن رفض حاكم ولاية تكساس التوقيع على مذكرة لتسليمه إلى سلطات مينيابوليس، التي وجهت إليه اتهاماً منفصلاً بالاعتداء والإبلاغ الكاذب عن جريمة تتعلق بالحادثة ذاتها.