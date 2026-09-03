دي فانس: لدينا أدوات كثيرة للضغط على النظام الإيراني

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إن لدى الولايات المتحدة "الكثير من الأدوات للضغط على النظام الإيراني"، معتبراً أن الإيرانيين يفقدون قدراتهم "يوماً بعد يوم".

وأضاف فانس أن القوات الأمريكية لا تستهدف المدنيين في عملياتها القتالية، قائلاً: "لم نفعل ذلك من قبل، ولن نفعل ذلك أبداً".

واعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على ضمان استمرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ورداً على سؤال بشأن احتمال تسليح المعارضة في إيران، قال فانس إن "كل الخيارات مطروحة"، لكنه أضاف أنه لن يفصح عنها.

وقال فانس إن الولايات المتحدة ضربت إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، ولحماية حركة الملاحة التجارية، بما يجنب العالم أزمة طاقة.