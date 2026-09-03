أول تعليق من ياسر إبراهيم بعد قيادة الأهلي للفوز على سموحة

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أعرب ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالانتصار الثمين الذي حققه المارد الأحمر على حساب سموحة بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل ياسر إبراهيم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86، بعدما أطلق تسديدة قوية سكنت شباك سموحة، ليمنح الأهلي ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالبطولة.

وحصل مدافع الأهلي على جائزة رجل المباراة، تقديرًا لمساهمته الحاسمة في تحقيق الفوز، ليواصل الفريق الأحمر مطاردة بيراميدز في صدارة جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، بالتساوي مع المتصدر.

وقال ياسر إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أون سبورت» عقب المباراة: «أحمد الله على الهدف الذي سجلته في شباك سموحة، وهذا جاء بتوفيق من ربنا».

وأضاف: «نحن نجتهد ونأخذ بالأسباب، ولذلك يكافئنا الله على المجهود الذي نبذله».

واختتم مدافع الأهلي تصريحاته قائلًا: «الجمهور دائمًا داعم لنا وفي ظهرنا».