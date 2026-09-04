الذهب يقفز بأكثر من 2% بدعم تصريحات مسئول بالفيدرالي

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قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2% خلال تعاملات الخميس، بدعم تصريحات لمسئول بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، بالتزامن مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى نحو 4 آلاف و491 دولارا للأونصة، وفق بيانات الأسواق.

وجاء الارتفاع عقب إعلان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، إمكانية دعمه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للمجلس.

وأشار والر، إلى استمرار تباطؤ التضخم، ما عزز توقعات الأسواق بعدم إقدام البنك المركزي الأمريكي على تشديد نقدي إضافي.

ويستفيد الذهب عادة من انخفاض أسعار الفائدة أو تراجع توقعات رفعها، إذ يقلل ذلك تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

كما يزيد تراجع الدولار جاذبية الذهب بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، فيما يقلص انخفاض عوائد سندات الخزانة الإقبال على الأصول المدرة للعائد.

وشهدت أسعار الذهب تقلبات خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع تغير توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الدولار وعوائد السندات.

وسجل المعدن الأصفر ارتفاعات قوية منذ بداية 2026، وسط حالة من عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية.