موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراته المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

وحقق الأهلي الفوز على سموحة بهدف سجله المدافع ياسر إبراهيم، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب الصدارة، بعدما حقق الفريق الأحمر العلامة الكاملة في أول 3 جولات.

واستهل الأهلي مشواره في الدوري بالفوز على إنبي بنتيجة 3-2، قبل أن يحقق الفوز على زد بهدفين دون رد، ثم تفوق على سموحة بهدف دون رد، ليجمع 9 نقاط من 3 مباريات.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد المقاولون العرب.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع على التوالي، من أجل الحفاظ على موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري والمنافسة بقوة على لقب البطولة.