أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل المداح، عن حصولها على توقيع الفنان فتحي عبدالوهاب، على تقديم شخصية "سميح الجلاد" في الجزء السابع من مسلسل "المداح"، خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وجاء توقيع الفنان فتحي عبدالوهاب على المشاركة في الموسم السابع لمسلسل "المداح"، بعد مفاوضات مكثفة شهدت اتفاقا على الكثير من التفاصيل الفنية.

وتدور أحداث الجزء السابع حول "صابر المداح"، الشخصية التي يجسدها الفنان حمادة هلال، والذي يواصل مواجهة قوى الشر، وعلى رأسها "سميح الجلاد"، في إطار درامي يجمع بين التشويق والإثارة.

مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، حمزة العيلي، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، خالد أنور، مفيد عاشور، علاء مرسي، جمال عبدالناصر، وعفاف رشاد، وتأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.