شهدت قرية بنهو التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، واقعة مأساوية راح ضحيتها طالب يبلغ من العمر 14 عامًا، بعدما اعتدى عليه والده بقطعة حديدية أودت بحياته، على خلفية تغيبه المتكرر عن المنزل.

وتلقى اللواء أشرف عبد المالك، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة، فيما تم نقل الجثمان الطفل إلى مستشفى طهطا العام.

وفي ضوء الشبهة الجنائية المحيطة بالحادث، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الواقعة لمعاينتها، حيث تبين أن الأب اعتدى على نجله بقطعة حديد بدعوى تأديبه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، بقيادة المقدم أحمد البريري رئيس مباحث المركز، من ضبط الأب، وبعد عرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية أن الأب يعمل عاملًا، وله ابنتان إلى جانب نجله المجني عليه، وكان يعمل بإحدى الدول العربية منذ سنوات، وعاد إلى مصر قبل أيام قليلة من وقوع الحادث.