شارع الفن يستقطب المواطنين بفعاليات فنية متنوعة وسط الإسكندرية

شهدت فعاليات "شارع الفن" بمنطقة النبي دانيال وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، إقبالا ملحوظا من المواطنين والزائرين، بالتزامن مع استمرار برنامج الفعاليات الصيفية التي تستهدف تقديم أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية متنوعة خلال موسم صيف الإسكندرية 2026.

وتضمنت الفعاليات عروضا فنية واستعراضية متنوعة، بمشاركة فرق للفنون الشعبية، إلى جانب فقرات غنائية وعروض للأطفال والطلائع، وسط تفاعل من الجمهور، بما أضفى أجواء من البهجة والحيوية على المنطقة.

وتأتي فعاليات "شارع الفن" في إطار التعاون بين محافظة الإسكندرية ووزارة الثقافة، لإتاحة الأنشطة الفنية والثقافية أمام المواطنين، وتشجيع المواهب واستثمار أوقات الفراغ بصورة إيجابية، وتحويل الأماكن العامة إلى مساحات مفتوحة للإبداع والتفاعل المجتمعي.