أكد الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة قوية أمام سموحة، وحقق فوزًا مهمًّا بأداء واستحواذ كان لهما الدور الأكبر في حسم المباراة.

وأوضح عموتة خلال المؤتمر الصحفي: "حققنا النقاط الثلاث وهو المهم، ورغم تأخر التسجيل إلا أن الأداء كان مميزًا، وسيطر الأهلي وحصل على العديد من الفرص، وهو أمر إيجابي للغاية، والأداء الدفاعي كان مميزًا، ولم يتعرض مصطفى شوبير للاختبار طوال اللقاء تقريبًا".

وأضاف: الأداء الجماعي جيد والفريق ما زال يتطور، والجهاز الفني يعمل على تصحيح الأخطاء بشكل مستمر.

وأشار عموتة إلى أن أحمد سيد زيزو يقدم كل ما لديه ويجتهد من أجل الفريق، وأن تسجيل الأهداف مسئولية الجميع، وأن تأخر تسجيل الأهداف وارد في جميع المباريات.

وأكمل: لدينا لاعبون أصحاب قدرات كبيرة ولديَّ ثقة في جميع اللاعبين، وكان بمقدورنا تسجيل أكثر من هدف ولكن هذه طبيعة كرة القدم. جاهزية اللاعبين مهمة للتواجد في الحسابات الفنية، وخاصة المجموعة التي شاركت في بطولة كأس العالم، وقد شارك ياسر إبراهيم بصورة طبيعية.

وأنهى مدرب الأهلي أن إمام عاشور يحتاج إلى المزيد من المشاركة في التدريبات الجماعية، للوصول إلى الإيقاع البدني المناسب بعد فترة الغياب الطويلة عن المشاركة في التدريبات، بسبب إصابته في كأس العالم.