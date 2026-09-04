الإدارة الأمريكية تفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على الطائرات المسيَّرة الأجنبية

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبارًا من اليوم الخميس، رسومًا جمركية تصل إلى 100% على الطائرات المسيّرة الأجنبية، مواصلةً بذلك حملتها الطويلة الأمد لتعزيز التصنيع المحلي.

وتُطبق رسوم جمركية بنسبة 100% على الطائرات المسيّرة التي يزيد وزنها عن 25 كيلوجرامًا أو التي تستخدم التصوير الحراري.

وقد أصبحت هذه الطائرات، التي تُصنع غالبيتها العظمى في الصين، ضروريةً للعديد من مسئولي إنفاذ القانون، حيث تُستخدم لتتبع حرائق الغابات والعثور على المفقودين.. أما الطائرات المسيّرة الأصغر حجمًا، فتُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 25%، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي، قد أعلن عن هذه الرسوم الشهر الماضي بعد أن خلص تحقيق أجرته وزارة التجارة إلى أن الاعتماد على الطائرات المسيّرة ومكوناتها الأجنبية يُشكل تهديدًا للأمن القومي.

وبررت إدارة ترامب، موقفها بضرورة تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الصين في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة.. وتشير التقديرات إلى أن شركة صينية واحدة، هي شركة DJI التي تتخذ من "شنتشن" مقرًا لها، تُصنّع أكثر من 70% من الطائرات المسيّرة التجارية في العالم.

لكن النقاد يقولون إن صناعة الطائرات المسيّرة المحلية لا تستطيع سدّ الفجوة، وأن التغييرات المفاجئة في سياسات الإدارة سيكون ضررها أكبر من نفعها.

وبموجب قرار ترامب، فُرضت رسوم جمركية بنسبة 15% على الطائرات المُصنّعة في الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان، بينما تُفرض رسوم بنسبة 10% على الطائرات المُصنّعة في بريطانيا.



