 إسبانيا: العثور على قارب مهاجرين قرب جزر الكناري الإسبانية على متنه 5 قتلى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسبانيا: العثور على قارب مهاجرين قرب جزر الكناري الإسبانية على متنه 5 قتلى


نشر في: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 12:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 12:20 ص

 جرفت الأمواج قاربا يقل مهاجرين من غرب أفريقيا في المحيط الأطلسي، مما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص على الأقل، وسط مخاوف من وفاة عشرات آخرين، قبل أن ترصده فرق الإنقاذ الإسبانية وتقدم له المساعدة، وفقا لما ذكره مسؤولو الإنقاذ اليوم الخميس. وتم نقل 44 شخصا إلى بر الأمان في جزر الكناري.

وقالت هيئة الإنقاذ البحري الإسبانية، اليوم الخميس، إن إحدى طائراتها رصدت، أمس الأربعاء بعد الظهر، قاربا "متهالكا" تجرفه الأمواج على بعد نحو 120 كيلومترا (70 ميلا) جنوب جزيرة جران كناريا.

وتم نقل ثلاثة ناجين بطائرة مروحية إلى مستشفى في الجزيرة. أما المهاجرون الـ41 الباقون، فتم نقلهم إلى بر الأمان على متن قارب، ووصلوا إلى ميناء أرجينيجوين في وقت مبكر اليوم الخميس، حيث تولى الصليب الأحمر تقديم الرعاية لهم.

وقال خوسيه أنطونيو رودريجيز فيرونا، المتحدث باسم الصليب الأحمر في جزر الكناري، إن جميع الناجين كانوا رجالا، بعضهم قاصرون، وجاءوا من مالي أو السنغال.


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