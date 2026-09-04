أمريكا: القاضي ينهي جلسة محاكمة ليندسي كلانسي لرفض عضو بهيئة المحلفين اتباع تعليمات رئيسها

أنهت هيئة المحلفين العاجزة عن اتخاذ قرار في محاكمة ليندسي كلانسي يومها دون التوصل إلى حكم اليوم الخميس، وذلك في يوم سادس دراماتيكي من المداولات.

وقال محامي دفاعها للقاضي إن رئيس الهيئة ذكر في مذكرة أن أحد المحلفين يرفض اتباع تعليمات المحكمة بشأن اتباع معيار الشك المعقول، مما يعيق التوصل إلى حكم.

وستعود هيئة المحلفين غدا الجمعة لمعرفة ما إذا كان بإمكانها التوصل إلى قرار بشأن ما إذا كانت الأم من ولاية ماساتشوستس مسؤولة جنائياً عن قتل أطفالها الثلاثة.

وقبل إرسال هيئة المحلفين إلى منازلهم اليوم الخميس، رفض القاضي طلب الدفاع بإقصاء أحد المحلفين، بعد مناقشات ساخنة بين الأطراف.

يشار إلى أن معيار الشك المعقول هو أعلى معيار قانوني للإثبات يُشترط توافره في القضايا الجنائية لإصدار حكم بالإدانة ضد المتهم، وهو درجة اليقين القوية التي تجعل القاضي أو هيئة المحلفين مقتنعين تماماً بذنب المتهم، بحيث لا يتبقى أي تفسير بديل ومنطقي آخر للوقائع سوى إدانته