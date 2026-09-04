 إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق السياحى لبحيرة قارون بالفيوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق السياحى لبحيرة قارون بالفيوم

مصطفى البنا
نشر في: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 1:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 1:35 ص

 أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين بالطريق السياحى لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وكانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق السياحى لبحيرة قارون، عقب كمين بركات.

وانتقلت على الفور قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.


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