لقي شابان مصرعهما اختناقًا داخل بئر بمنطقة التكية، بجوار الخلوتية، بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، حيث نقلتهما سيارات الإسعاف جثمانين هامدين إلى مستشفى جرجا العام.

وكشفت التحريات الأولية عن هوية الضحيتين، حيث تبين أن الأول يُدعى «ض. أ. ع. ح»، 30 عامًا، من عرب الصبحة التابعة لمركز دار السلام، والثاني يُدعى «ع. خ. ز»، 17 عامًا، من قرية النغميش التابعة للمركز ذاته.

وعقب وصول الجثمانين إلى المستشفى، جرى إيداعهما مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكشف ملابسات الواقعة.