 مصرع شابين اختناقًا داخل بئر بجرجا.. والجثمانان بمشرحة المستشفى العام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع شابين اختناقًا داخل بئر بجرجا.. والجثمانان بمشرحة المستشفى العام

د ب أ
نشر في: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 2:00 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 2:00 ص

 لقي شابان مصرعهما اختناقًا داخل بئر بمنطقة التكية، بجوار الخلوتية، بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، حيث نقلتهما سيارات الإسعاف جثمانين هامدين إلى مستشفى جرجا العام.

وكشفت التحريات الأولية عن هوية الضحيتين، حيث تبين أن الأول يُدعى «ض. أ. ع. ح»، 30 عامًا، من عرب الصبحة التابعة لمركز دار السلام، والثاني يُدعى «ع. خ. ز»، 17 عامًا، من قرية النغميش التابعة للمركز ذاته.

وعقب وصول الجثمانين إلى المستشفى، جرى إيداعهما مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكشف ملابسات الواقعة.


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