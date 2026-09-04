أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المارد الأحمر حقق فوزًا مهمًا على حساب سموحة، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير إن لاعبي الأهلي قدموا مباراة قوية واستحقوا حصد النقاط الثلاث، موجهًا التهنئة إلى ياسر إبراهيم بعد عودته للمشاركة وقيادته خط الدفاع، بالإضافة إلى تسجيله هدف الفوز بطريقة رائعة.

وأوضح حارس الأهلي أن الفريق لديه هدف واضح منذ بداية الموسم، يتمثل في حصد أكبر عدد ممكن من النقاط وتحقيق الفوز في جميع المباريات، من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري، إلى جانب البطولات الأخرى التي يشارك فيها الفريق.

وأضاف شوبير أن الأهلي يسير بصورة مميزة حتى الآن، مشيرًا إلى أن ثقته كانت كبيرة في قدرة الفريق على تحقيق الفوز أمام سموحة، خاصة بعد كثرة المحاولات على مرمى المنافس، مؤكدًا أنه كان على يقين بأن هدفًا سيأتي في النهاية.

وأشاد حارس الأهلي بدور الجماهير في دعم الفريق، مؤكدًا أن اللاعبين يشعرون بثقة كبيرة بفضل مساندة المشجعين المستمرة، متمنيًا أن تزداد أعدادهم في المدرجات خلال المباريات المقبلة.