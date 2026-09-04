 إدارة ترامب تطالب المحكمة العليا برفع حظر جديد على التصويت بالبريد - بوابة الشروق
الجمعة 4 سبتمبر 2026 1:39 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟
النتـائـج تصويت

إدارة ترامب تطالب المحكمة العليا برفع حظر جديد على التصويت بالبريد

د ب أ
نشر في: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 12:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 12:21 ص

 طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا برفع حظر جديد على قيود التصويت بالبريد، قبل إجراء الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل.

وقدمت الحكومة استئنافا طارئا طالبت فيه المحكمة بالتدخل، بعدما أصدرت محكمة في بوسطن قرارا جديدا يمنع تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لمدة أسبوعين.

وكان القضاة قد سمحوا في وقت سابق بالمضي قدما في خطة الرئيس، لكنهم لم يحسموا بعد مدى قانونيتها.

وتتواصل هذه المعركة القضائية في وقت تستعد فيه الولايات لإرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد.

وبموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، يمكن لخدمة البريد الأمريكية رفض تسليم بطاقات الاقتراع في الولايات التي لا تقدم قوائم بالناخبين الذين يحق لهم التصويت، ولا تلتزم بنموذج موحد للأظرف.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك