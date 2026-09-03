 الأحد.. سوزان نجم الدين تكشف أسرارا من حياتها في واحد من الناس على قناة الحياة - بوابة الشروق
الخميس 3 سبتمبر 2026 3:00 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الأحد.. سوزان نجم الدين تكشف أسرارا من حياتها في واحد من الناس على قناة الحياة


نشر في: الخميس 3 سبتمبر 2026 - 2:50 م | آخر تحديث: الخميس 3 سبتمبر 2026 - 2:50 م

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في حلقة جديدة من برنامجه «واحد من الناس»، الفنانة السورية سوزان نجم الدين، في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل عبر شاشة قناة الحياة.

وتكشف سوزان نجم الدين خلال الحلقة تفاصيل وحكايات وكواليس لم تُروَ من قبل على شاشات الإعلام، كما تجيب عن عدد من الأسئلة التي تتناول جوانب من حياتها الإنسانية بعيدًا عن أضواء الشهرة.

وتتحدث عن عدد من الجوانب الخاصة والأسرار المتعلقة بحياتها الخاصة ومسيرتها الفنية، والتي تذاع لأول مرة، كما تكشف عن لحظة في حياتها فكرت فيها لأول مرة في الانتحار.

كما تتحدث سوزان نجم الدين عن زوجها الراحل، والكلمة التي كانت تتمنى أن تقولها له قبل وفاته، وتتطرق خلال حديثها إلى لحظة لقائها بأبنائها بعد غياب 5 سنوات.

وتتحدث عن زفاف ابنتها، قائلة: «حسيت إن لحظات العمر كله مرت في ثانية».

كما تستعرض تجربتها الفنية مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز من خلال مسلسل «باب الخلق»، وتتحدث عن قوتها اليوم مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات.

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