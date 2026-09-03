شقيق هدير بائعة الشاي ضحية الدهس بمنطقة حدائق الأهرام: رفضنا التصالح ونطالب بأقصى العقوبة

انتهت محكمة جنح الطفل بالجيزة، من نظر محاكمة الطالب وصديقته، المتهمان في واقعة مصرع فتاة وإصابة أخرى، بعد الاصطدام بهما أثناء عملها على عربة لبيع المشروبات الساخنة بمنطقة حدائق الأهرام في القضية المعروفة إعلاميا بـ "بائعة الشاي".

وقال إسلام محمد بعد انتهاء ثالث جلسات محاكمة المتهمين بدهس شقيقته بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام، إن هناك محاولات للتصالح من أسرة المتهمين منذ وقوع الحادث إلى الثلاثاء أمس الأول.

وتابع شقيق بائعة الشاي للشروق أنه وواليه رافضين مبدء التصالح منذ بدايته رغم عرض دفع مبالغ مالية "الدية" وتقديم كفن، وطالب بأقصى العقوبة على المتهمين ليشفى غليل قلبه حسب وصفه، مرددا "والدتي تعبانه وحالتها النفسية سيئة حزنا على فراق شقيقته هدير.

ووجهت النيابة إلى المتهمين الطالب "مروان هـ"، و "جودي. هـ" في القضية رقم 1415 لسنة 2026 جنح الطفل، اتهامات التسبب في قتل المجني عليها "هدير . م"، وإصابة أخرى "كنزي . ح"، واتلاف سيارة، فضلًا عن قيادة مركبة آلية دون ترخيص.

كما وجهت النيابة إلى المتهم الأول "مروان"، اتهامًا بتمكين المتهمة الثانية "جودي" من قيادة المركبة دون ترخيص التي تسببت في الحادث.

وكانت نيابة الهرم، أحالت أيضًا والد الطالب المتهم في القضية، إلى محكمة الجنح، بتهمة تمكين المتهمين من قيادة المركبة دون ترخيص، وتعريض طفل للخطر، وذلك بعد إخلاء سبيله بكفالة مالية 50 ألف جنيه، ومن المقرر تحديد أولى جلسات محاكمته في الأيام المقبلة.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع حادث تصادم بمنطقة حدائق الأهرام، أسفر عن وفاة إحدى السيدات، وإصابة أخرى، حال وجودهما بمحل عملهما بعربة شاي بمكان الواقعة.

وعلى الفور، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فانتقلت إلى محل الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، كما فحصت كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، واستمعت إلى أقوال المجني عليها المصابة، فضلًا عن خمسة من شهود الواقعة؛ للوقوف على كيفية وقوع الحادث وملابساته، حيث شهدوا بأن المتهمة الثانية هي من كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وهو ما أقر به المتهم الأول لدى استجوابه في التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن والد المتهم الأول مكنه من استخدام السيارة، رغم علمه بعدم حمله ترخيصًا يجيز له قيادتها، بما ترتب عليه وقوع الحادث.