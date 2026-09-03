فلسطين تتسلم جثمان فتى تحتجزه إسرائيل منذ نوفمبر 2025

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تسلمت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، الخميس، جثمان فتى من محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد احتجازه لدى السلطات الإسرائيلية منذ 16 نوفمبر 2025.

وقالت الهيئة في بيان وصل الأناضول، إن طواقمها تسلمت جثمان الفتى جاد الله جهاد جمعة جاد الله، من مخيم الفارعة بمحافظة طوباس.

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية كانت تحتجز جثمان جاد الله منذ نحو 9 أشهر، وأنه سيوارى الثرى وفق ترتيبات عائلته.

وأكدت الهيئة مواصلة جهودها لاستعادة جثامين الفلسطينيين المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية.

وبحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، تواصل السلطات الإسرائيلية احتجاز 799 جثمانا لفلسطينيين، بينهم 80 طفلا وأسرى.

وتشمل الحصيلة أيضا جثامين فلسطينيين من قطاع غزة، في ظل عدم الكشف عن هويات بعضهم أو ظروف احتجازهم، وفق الحملة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في أكتوبر 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة.

وشملت الاعتداءات اقتحامات المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وهجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.