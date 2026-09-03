أكد تشارلز أكونور، المدير الفني لفريق جور ماهيا الكيني، جاهزية فريقه لمواجهة بيراميدز، في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشددًا على أن الفريق المصري يمثل تحديًا قويًا نظرًا لخبرته الكبيرة على الساحة القارية.

ويحل بيراميدز ضيفًا على جور ماهيا، في الثالثة عصر الأحد المقبل، على ملعب نيايو بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال أكونور، في تصريحات نقلتها صحيفة «بولسي سبورت» الكينية، إن فريقه يسير بخطى جيدة في تحضيراته للمباراة، موضحًا: «نعلم أننا سنواجه فريقًا قويًا جدًا، لكننا نمتلك فريقًا جيدًا أيضًا، واستعددنا بشكل جيد لهذه المواجهة».

وأوضح المدرب الغاني أن استعدادات جور ماهيا تتركز على ثلاثة جوانب رئيسية، وهي التنظيم التكتيكي، والجاهزية البدنية، والإعداد الذهني، مشيرًا إلى أن فريقه يحتاج إلى الوصول لأعلى درجات التركيز من أجل التعامل مع قوة المنافس.

وأضاف: «نعمل على تطوير الجوانب التكتيكية والبدنية، إلى جانب الجانب الذهني، لأن مثل هذه المباريات تحتاج إلى استعداد كامل، ونحن نعرف جيدًا ما ينتظرنا يوم الأحد».

ويرى أكونور أن مواجهة بيراميدز تمثل فرصة مهمة للاعبي جور ماهيا لإثبات قدراتهم أمام أحد كبار القارة، إلى جانب اكتساب خبرات جديدة على أعلى مستوى من منافسات الأندية الأفريقية.

وتابع: «هذه المباراة أكثر من مجرد مواجهة قارية، فهي فرصة للاعبينا لإظهار جودتهم أمام أحد أقوى الفرق الأفريقية. سنواجه منافسًا قويًا، لكن لاعبينا يقدمون مستويات جيدة، وأعتقد أننا قادرون على تحقيق الفوز».

وأشار مدرب جور ماهيا إلى أن بيراميدز يمتلك خبرة كبيرة في البطولات الأفريقية، فضلًا عن امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين، مؤكدًا أن مواجهة فريق بهذا الحجم ستساعد لاعبيه على التطور واكتساب خبرات مهمة.

كما لفت إلى أن المباراة قد تمنح عددًا من لاعبيه فرصة للفت أنظار الجهاز الفني لمنتخب كينيا، قائلًا: «ستمنح هذه المباراة لاعبينا فرصة للتنافس على مكان في المنتخب».

واختتم أكونور تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التحلي بالانضباط والتركيز طوال اللقاء، قائلًا: «علينا أن نظل متماسكين ونقاتل على كل كرة، وإذا نفذنا ما تدربنا عليه ولعبنا بثقة، يمكننا تحقيق نتيجة إيجابية».