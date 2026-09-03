واصل حرس الحدود انطلاقته القوية في دوري المحترفين المصري لموسم 2026-2027، بعدما حقق فوزًا جديدًا على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط وينفرد بصدارة جدول الترتيب، عقب انتهاء منافسات اليوم الأول من الجولة الثالثة.

وأقيمت اليوم الخميس 3 سبتمبر، 5 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين، على أن تستكمل مباريات الجولة غدًا الجمعة بـ5 مواجهات أخرى.

ونجح حرس الحدود في مواصلة نتائجه الإيجابية منذ انطلاق المسابقة، بعدما حقق فوزه الثاني هذا الموسم على حساب الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف.

ورفع حرس الحدود رصيده إلى 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل، ليحتل صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين عقب انتهاء مباريات اليوم الأول من الجولة الثالثة.

وشهدت مباريات اليوم الخميس النتائج التالية:

حرس الحدود 2-1 الإنتاج الحربي.

ديروط 0-2 وي.

السكة الحديد 1-1 مالية كفر الزيات.

لافيينا 0-1 تيم إف سي.

المنصورة 2-0 كهرباء الإسماعيلية.

مباريات غدًا في دوري المحترفين

وتختتم منافسات الجولة الثالثة غدًا الجمعة 4 سبتمبر، بإقامة 5 مباريات، حيث يلتقي طنطا مع مسار على استاد طنطا الرياضي.

ويواجه الإسماعيلي نظيره النصر على ملعب الإسماعيلي، بينما يستضيف الداخلية فريق فاركو على ملعب كلية الشرطة بالعباسية.

كما يلتقي بروكسي مع الترسانة على ملعب نادي بروكسي بالبحيرة، فيما يواجه بلدية المحلة نظيره دلتا يونايتد على ملعب بلدية المحلة.

ترتيب دوري المحترفين بعد مباريات اليوم

1- حرس الحدود – 7 نقاط

2- مسار – 6 نقاط

3- فاركو – 6 نقاط

4- المنصورة – 6 نقاط

5- مالية كفر الزيات – 5 نقاط

6- وي – 4 نقاط

7- كهرباء الإسماعيلية – 4 نقاط

8- طنطا – 4 نقاط

9- الترسانة – 4 نقاط

10- السكة الحديد – 4 نقاط

11- تيم إف سي – 3 نقاط

12- النصر – نقطتان

13- ميجا سبورت – نقطتان

14- الداخلية – نقطتان

15- الإنتاج الحربي – نقطتان

16- لافيينا – نقطتان

17- بلدية المحلة – نقطة واحدة

18- الإسماعيلي – بدون نقاط

19- بروكسي – بدون نقاط

20- ديروط – بدون نقاط

ويأمل حرس الحدود في الحفاظ على صدارته لجدول دوري المحترفين، بعدما قدم بداية قوية للموسم ونجح في حصد 7 نقاط من أول ثلاث مباريات، ليؤكد مبكرًا منافسته على قمة المسابقة.