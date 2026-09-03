إسرائيل تعتزم الإفراج عن 5 معتقلين لبنانيين

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستفرج عن خمسة مواطنين لبنانيين اعتقلوا في ‌جنوب لبنان بعد أن تبين عدم وجود صلات لهم بجماعات مسلحة.

وأضاف أن القرار جاء في إطار مفاوضات مع لبنان لاستعادة رفات قادة للجالية اليهودية خُطفوا وقتلوا هناك في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال مكتب نتنياهو، إن إسرائيل ولبنان بذلا في الأشهر القليلة الماضية ​جهودا لتحديد مكان الرفات، شملت عمليات على الأرض.

وقال ​مصدر أمني لبناني ومصدر في لجنة الأسرى لرويترز، إن إسرائيل أفرجت بالفعل عن أحد الخمسة، وهو مالك كمال غازي، الذي ​احتُجز في أكتوبر 2025 وسلمه ​الصليب الأحمر إلى السلطات اللبنانية عند معبر الناقورة.

ونفى المصدران تقارير ‌أفادت بأن غازي عضو في حزب الله، وقالا إن الأربعة الآخرين المقرر الإفراج عنهم مدنيون أيضا. وأضافا أن 35 لبنانيا ما زالوا محتجزين في إسرائيل، بينهم ​20 مدنيا.

كانت ​إسرائيل ولبنان وقعتا في يونيو اتفاق إطار بوساطة أمريكية تضمن تعهدات بالعمل من أجل الإفراج ​عن المحتجزين والبحث عن الرفات وإعادته.

وينص الاتفاق أيضا على انسحاب إسرائيل في النهاية من جنوب لبنان مع تولي الجيش اللبناني السيطرة هناك ونزع سلاح حزب الله، وهي شروط رفضتها الأخيرة.