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نزح سكان قرى ومخيمات غربي محافظة تعز جنوب غربي اليمن، الخميس، جراء قصف مدفعي حوثي استهدف مناطق سكنية، وفق إعلام رسمي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن قرى في مديرية مقبنة ومنطقة الكدحة شهدت موجة نزوح للسكان، شملت مخيمات للنازحين، دون ذكر أعداد محددة.

وأضافت أن النزوح جاء جراء قصف مدفعي متواصل شنه الحوثيون على مناطق سكنية، ما أثار حالة من الخوف بين المدنيين.

وفي مديرية الوازعية، استهدف الحوثيون بصاروخ مدرسة "كريم" أثناء سير العملية التعليمية، وفق الوكالة.

وأوضحت أن الهجوم ألحق أضرارا بالمدرسة دون وقوع ضحايا.

ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بشأن ما أوردته الوكالة.

وتشهد جبهات تعز، الخميس، تصعيدا عسكريا شمل هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة واشتباكات برية في الكدحة ومقبنة وموزع غربي المحافظة.

ويعد هذا التصعيد من أبرز جولات القتال في تعز منذ الهدنة الأممية عام 2022، وسط تحذيرات أممية من خطر عودة اليمن إلى صراع واسع النطاق.

ومنذ سبتمبر 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومدن أخرى، فيما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا وقوات موالية لها على مناطق واسعة جنوب وشرق وغرب البلاد.