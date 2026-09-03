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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 4 طلاب يستقلون دراجتين ناريتين بالسير برعونة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر والتلويح بإشارات خادشة للحياء للقائم على التصوير بإحدى الطرق بمحافظة الشرقية.

إذ رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام 4 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين بالسير برعونة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر والتلويح بإشارات خادشة للحياء للقائم على التصوير بإحدى الطرق بالشرقية.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الدراجتين الظاهرتين بمقطع الفيديو المشار إليه "بدون لوحات معدنية" وقائديهما ومرافقيهما (4 طلاب – مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 28 أغسطس المنقضي على سبيل اللهو.

تم التحفظ على الدراجتين الناريتين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.