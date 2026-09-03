كتلة حزب الله النيابية: لن يكون بمقدور أحد إلغاء العداء لإسرائيل من ثقافة اللبنانيين

أكّدت كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية التابعة لحزب الله اللبناني، اليوم الخميس، أنه لن يكون بمقدور أحد إلغاء حالة العداء لإسرائيل أو شطبها من ثقافة اللبنانيين.

وقالت الكتلة، في بيان عقب اجتماعها الدوري اليوم، إن "العداء لإسرائيل هو حالة ميثاقية كرسها اتفاق الطائف ونصوص قانونية تراكمت تعبيراتها منذ نشأة الكيان الصهيوني ومواصلته اليومية لجرائمه المتمادية ضد شعبنا واحتلاله أرضنا".

وأضافت: "إن إصرار رئيس الجمهورية على مقولته التي يعبر بها تكرارا عن سعيه لإنهاء حالة العداء لإسرائيل هو تجاهل متعمد للميثاق وللقوانين ولآلام شعبنا."

واعتبرت أن "العداء لإسرائيل حالة يوجبها استمرار العدو لاحتلاله أراضي الغير بالقوة، ونزعته العنصرية المتأصلة والإلغائية ولن يكون بمقدور أحد أيا يكن موقعه، إلغاءها أو شطبها من الميثاق والقانون ومن ثقافة اللبنانيين وأصالة إنتمائهم الوطني".

ورأت أن "رهان السلطة اللبنانية سقط وتبددت أوهامها بعد فشل خيارها التنازلي في اتفاق الإطار المخزي والمشؤوم، غير الشرعي وغير الدستوري مع العدو، وأصبح واضحا أن العدو بات يستخدمه كغطاء لمواصلة جريمة الإبادة ضد كل ما يمت للحياة في المناطق المحتلة ولاستمرار اعتداءاته على القرى الجنوبية".

ودانت الكتلة "بشدة العدوان الأمريكي المتجدد والحصار الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية، واستهداف المدنيين"، مؤكدة "الحق المشروع لإيران في الدفاع عن النفس ومواجهة العدوان بالوسائل المناسبة".

ولفتت الى أن "أهلنا في فلسطين وخصوصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، يتعرضون لعدوان همجي منظم ومتدرج".