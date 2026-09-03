تسنيم جودة تفوز بعضوية لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للبوتشيا

حققت البطلة المصرية تسنيم جودة إنجازًا جديدًا للبوتشيا المصرية، بعدما نجحت في الفوز بعضوية لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للبوتشيا، في الانتخابات التي أقيمت على هامش منافسات بطولة العالم المقامة بالعاصمة الكورية سول.

وجاء فوز تسنيم جودة بعضوية لجنة اللاعبين ليعزز الحضور المصري على الساحة الدولية، ويفتح أمامها فرصة للمشاركة في مناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة باللاعبين، والتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم داخل الاتحاد الدولي، إلى جانب تمثيل مصر والقارة الأفريقية في أحد المواقع المهمة بالاتحاد الدولي للعبة.

وكانت تسنيم قد خاضت الانتخابات ضمن قائمة ضمت 10 لاعبين تنافسوا على عضوية لجنة اللاعبين، بعدما نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين القاري والدولي.

وتملك البطلة المصرية سجلًا مميزًا، حيث توجت بلقب بطولة أفريقيا في آخر نسختين، كما حصلت على الميدالية الفضية في بطولة العالم للتحدي بالبحرين عام 2025، قبل أن تحصد الميدالية الذهبية في بطولة العالم لتحدي البوتشيا التي استضافتها القاهرة عام 2026، إلى جانب تحقيقها المركز الرابع في بطولة كأس العالم بكازاخستان.

ويأتي فوز تسنيم بعضوية لجنة اللاعبين ليؤكد التطور الكبير الذي تشهده البوتشيا المصرية خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى النتائج الرياضية وتحقيق الإنجازات في البطولات الدولية، أو من خلال الحضور المصري داخل المؤسسات واللجان الدولية للعبة.

وحرص الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا، برئاسة الدكتور أحمد آدم، على توجيه التهنئة إلى تسنيم جودة عقب فوزها بعضوية لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للبوتشيا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة التي وصلت إليها البوتشيا المصرية على الساحة الدولية، ويؤكد قدرة اللاعبين واللاعبات المصريين على التواجد والمشاركة الفعالة في مختلف المستويات الدولية.

وأعرب مجلس إدارة الاتحاد عن خالص تمنياته لتسنيم جودة بالتوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة، وأن تكون خير ممثل لمصر والقارة الأفريقية داخل لجنة اللاعبين، وأن تواصل مسيرتها الناجحة بما يسهم في خدمة اللعبة والارتقاء بها على المستوى الدولي.

ويواصل منتخب مصر للبوتشيا مشاركته في بطولة العالم بالعاصمة الكورية سول، وسط طموحات كبيرة بتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في واحدة من أقوى البطولات العالمية في اللعبة.

ويضم المنتخب المصري كلًا من: هناء علام، تسنيم جودة، رحمة توفيق، رحمة فايد، مصطفى أبو سعدة، سمير مصطفى، وعبد الرحمن سعد برعي.

ويقود المنتخب فنيًا الدكتور محمد بيومي، بينما تتولى الأستاذة ريم صبحي مهمة إداري البعثة، ويضم الجهاز الفني والإداري الدكتور مصطفى محمود، والكابتن محمد عبد المعز، والكابتن منة الله أيمن، والكابتن إسراء قاسم، والكابتن غادة جاد.

ويرأس البعثة نصر الضوي، عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق، فيما يتولى إبراهيم مدكور مهمة المنسق الإعلامي للبعثة.