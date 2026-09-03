ارتفاع عدد القتلى العسكريين الإيرانيين جراء غارات الأسبوع الجاري إلى 13 قتيلا

ذكرت وكالة تسنيم للأنباء، اليوم الخميس، أن ستة عسكريين إيرانيين آخرين لقوا حتفهم في غارات أمريكية هذا الأسبوع، مما يرفع عدد القتلى العسكريين في إيران إلى 13 على الأقل.

وأضافت ‌الوكالة الإيرانية شبه الرسمية أن الضربات الأمريكية يوم الثلاثاء كانت الأوسع نطاقا منذ أسابيع.

وأوضحت في أحدث تقرير عن الوفيات العسكرية أن ستة أفراد من الجيش، بينهم ثلاثة من الطيارين، قتلوا في جنوب إيران، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل عن الموقع.

وكانت تسنيم ⁠قد أفادت في وقت سابق بأن غارات يوم الثلاثاء أسفرت عن مقتل ثلاثة أفراد من قوات الباسيج شبه العسكرية في جزيرة لاوان بالخليج، وأن جنازتهم شيعت في جنوب إيران أمس الأربعاء.

وأفاد بيان للحرس الثوري نشر أمس بأن الغارات أسفرت أيضا عن مقتل أربعة أفراد من القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني في غرب إيران.

ويجري الإبلاغ بصورة دورية عن خسائر عسكرية إيرانية في الصراع الذي بدأ في أواخر فبراير، دون ‌تأكيد ⁠رسمي للعدد الإجمالي.

وخلفت الحرب الأمريكية الإيرانية، آلاف القتلى، كانت الغالبية العظمى منهم في إيران ولبنان.

وقال مسئول بوزارة الصحة الإيرانية على منصة إكس أمس إن 18 شخصا قتلوا وأصيب 142 ​آخرون في الفترة ​من 30 أغسطس إلى الثاني من سبتمبر، بينهم أربعة أشخاص كانوا يحضرون حفل زفاف، مما أعاد تسليط ​الضوء على عدد القتلى المدنيين.

وذكرت تسنيم أيضا أن ضربات ​أمريكية ⁠على جنوب إيران يوم الأحد، جاءت بعد هدوء استمر شهرا في الاشتباكات، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وحدد موقع نورنيوز الإيراني الإخباري شبه ⁠الرسمي ​هوية اثنين منهم باعتبارهما من أفراد القوة ​البحرية التابعة للحرس الثوري.

وعلى الجانب الآخر، أفادت الولايات المتحدة بمقتل 18 من أفرادها العسكريين وإصابة أكثر من 750 في الحرب.