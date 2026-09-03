 سلام يتعهد بالعمل على إعادة جميع الأسرى اللبنانيين وانسحاب إسرائيل الكامل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سلام يتعهد بالعمل على إعادة جميع الأسرى اللبنانيين وانسحاب إسرائيل الكامل

بيروت - ( د ب أ)
نشر في: الخميس 3 سبتمبر 2026 - 5:45 م | آخر تحديث: الخميس 3 سبتمبر 2026 - 5:45 م

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الخميس، مواصلة العمل للإفراج عن جميع الأسرى وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.

وقال سلام، في بيان صحفي اليوم، إن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما، تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف، متوجها بالشكر إلى الإدارة الأمريكية، لا سيما إلى السفير ميشال عيسى، على الجهود التي بُذلت في هذا المجال.

وأضاف: "سنواصل العمل حتى الإفراج عن جميع أسرانا، والكشف عن مصير المفقودين، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".

وتابع: "مهما بدا المسار التفاوضي صعبا، سنستمر بحشد كل الجهود المطلوبة، لحفظ حقوق لبنان ومصالح اللبنانيين، لاسيما أهلنا في الجنوب، وتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى أرضهم وقراهم، وإعادة سيادة الدولة الكاملة على أراضيها".

وتسلم الجيش اللبناني اليوم أسيرا لدى إسرائيل، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عند معبر الناقورة الحدودي في الجنوب.

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