قوات الحكومة اليمنية تعلن مقتل 18 حوثيا في مواجهات بتعز

أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، مقتل 18 حوثيا، في مواجهات بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال الجيش، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" نسخة منه، إن "القوات المسلحة صدت اليوم هجوماً شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع في جبهات جبال مقبنة غرب محافظة تعز، وتمكنت من إحباط محاولات التسلل التي نفذتها المليشيا في قطاعات الأحطوب والطوير والكدحة وجبل غباري".

وأضاف البيان أن "القوات المسلحة شنت هجوماً مضاداً على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الإرهابية في ذات الجبهات، بالتزامن مع قصف مدفعي مركز استهدف مواقع وتجمعات المليشيا".

وأوضح البيان أن "المواجهات أسفرت عن تحييد أكثر من 18 عنصراً من مليشيا الحوثي الإرهابية وإصابة آخرين، إلى جانب أسر عدد من العناصر، فيما لا تزال جثامين عدد من قتلاها ملقاة في مناطق المواجهات".

ولفت إلى أن قوات الجيش "تمكنت من تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيا في مسرح العمليات ومصرع من كانوا على متنها".

وأكد أن" الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية كانت تحاول استهداف مواقع القوات المسلحة".

يذكر أن عددا من جبهات محافظة تعز شهدت خلال الساعات الماضية واحدة من أعنف المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، للمرة الأولى منذ سنوات.

يأتي ذلك مع استمرار التصعيد العسكري في البلاد منذ مطلع يوليو الماضي، رغم إن الجبهات شهدت هدوء نسبيا منذ أبريل 2022.