مخاوف بشأن وفاة أكثر من 80 مهاجرا أثناء محاولة الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية

أعرب رجال الإنقاذ الإسبان ومنظمة إغاثة مهاجرين، اليوم الخميس، عن خشيتهم إزاء احتمالية وفاة أكثر من 80 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري في إسبانيا قادمين من غرب إفريقيا على متن قارب خشبي صغير.

وقال قطاع الإنقاذ البحري في إسبانيا إنه عثر على القارب على بعد 140 كيلومترا جنوب جران كناريا مساء أمس الأربعاء، حيث كان يحمل 44 ناجيا وخمس جثث.

وقالت منظمة كاميناندو فرونتيراس الإسبانية غير الحكومية "الحدود السائرة"، التي تراقب طرق الهجرة، إن القارب غادر جامبيا في السابع من أغسطس الماضي وعلى متنه 127 شخصا.

وتم إجلاء ثلاثة ناجين على الفور بمروحية إلى مستشفى في الجزيرة.

وتم نقل المهاجرين الـ41 الآخرين إلى بر الأمان على متن قارب، ونزلوا في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس في ميناء أرجينيجين، حيث تولت جمعية الصليب الأحمر رعايتهم.

وقال خوسيه أنطونيو رودريجيز فيرونا، المتحدث باسم الصليب الأحمر في جزر الكناري، إن جميع الناجين كانوا من الرجال، وبعضهم من القصر، وينحدرون من مالي أو السنغال.

وقال رودريجيز فيرونا في مقابلة هاتفية مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن الناجين كانوا في حالة من الارتباك ويعانون من الجفاف، وإن كثيرين منهم أصيبوا بالإغماء أو تقيئوا عند وصولهم إلى اليابسة.

وأضاف أنه كان من الصعب الحصول على معلومات دقيقة بسبب ضعف صحتهم، إلا أن المهاجرين أفادوا بأنهم غادروا جامبيا وعلقوا في البحر "لأيام عديدة للغاية"، وقدر بعضهم أنهم ظلوا في البحر قرابة شهر، ومع نفاد مؤنهم، أصيبوا بالمرض نتيجة شرب مياه البحر.

يشار إلى أن الرحلة عبر المحيط الأطلسي المفتوح على متن قوارب خشبية صغيرة تعد من أخطر مسارات الهجرة في أوروبا.

وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بأن أكثر من 4800 شخص وصلوا جزر الكناري الإسبانية قادمين من إفريقيا منذ بداية العام.