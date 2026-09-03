نيبال: ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الهيمالايا إلى 1270 قتيلا

قال مسئولون اليوم الخميس، إن حصيلة الوفيات في نيبال والتبت ارتفعت إلى 1270 قتيلا ، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين، بعد ثمانية أيام من الفيضانات المدمرة التي شهدتها منطقة جبال الهيمالايا.

وبحسب الشرطة، لقي 1252 شخصا حتفهم في نيبال وحدها، بينما قال مسئولون مساء الأربعاء الماضي إن عدد القتلى في التبت ارتفع من 16 إلى 21 شخصا.

ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة يوم الخميس الماضي، لا يزال هناك 4875 مفقودا في نيبال، من بينهم 601 من الرعايا الأجانب.

وفي التبت، قال المسئولون إن 551 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين. ولم ترد أي معلومات عن احتمال وجود رعايا أجانب بينهم.

ولم يتم التعرف على معظم الجثث التي تم انتشالها حتى الآن في نيبال.

وقال مسئولون إن رجال الإنقاذ غالبا ما كانوا يعثرون فقط على شظايا عظام أو بقايا بشرية أخرى.