بريطانيا تستدعي القائم بأعمال السفير الروسي بشأن الهجوم على مطار لايبزيج

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استدعت بريطانيا، القائم بأعمال السفير الروسي للتنديد بمحاولة ‌هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيج / هاله الشهر الماضي، بعد أن حملت الحكومة الألمانية روسيا مسؤولة الواقعة.

وقال ⁠المتحدث باسم الحكومة البريطانية: «تقف بريطانيا في تضامن تام مع ألمانيا في أعقاب الهجوم الفظيع والمتهور الذي شنته روسيا على مطار لايبزيج».

وأشار إلى أن المحاولات الروسية لتقويض عزيمة ‌حلفاء ⁠أوكرانيا «عقيمة»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز»، الخميس.

وأضاف: «هذه أحدث حلقة في سلسلة واضحة من المحاولات التي تبذلها الدولة ⁠الروسية لتقويض أمننا الجماعي، ولهذا السبب استدعينا اليوم القائم بالأعمال ⁠الروسي للتنديد بالهجوم بأشد العبارات».

وكانت برلين قد خلصت إلى أن روسيا مسئولة عن محاولة الهجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيج / هاله، وأمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات ردا على ذلك، من بينها إغلاق قنصلية روسية ومركز ثقافي روسي في ألمانيا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، استدعاء القائم بالأعمال الروسي في بروكسل للاحتجاج على هذا «الهجوم الهجين».

كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، أنه استدعى السفير الروسي في باريس.

ورفضت روسيا هذه ⁠الاتهامات، قائلة إنها ملفقة بالكامل.