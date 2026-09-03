بوتين: أوكرانيا تستهدف منشآت مدنية في روسيا وموسكو مضطرة للرد بالمثل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا تستهدف منشآت مدنية داخل الأراضي الروسية، مؤكدًا أن موسكو اضطرت، وفق تعبيره، إلى الرد بالمثل.

وأوضح بوتين، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، أن روسيا كانت تعتبر هذه المنشآت أهدافًا مدنية لا ينبغي استهدافها حتى في ظل النزاعات المسلحة، قبل أن تغير موقفها بعد تعرضها لهجمات.

وفيما يتعلق بحماية مصافي النفط والمنشآت الحيوية من الهجمات، أكد بوتين أن روسيا ستواصل تعزيز إجراءات الحماية، معتبرًا أن ذلك يوفر «ظروفًا وضمانات أمنية معينة» للمستقبل.

وردًا على سؤال بشأن سبل منع استهداف المستودعات الروسية، قال بوتين إن الحل، ما دامت «العملية العسكرية الخاصة» مستمرة، يتمثل في تعزيز منظومات الدفاع الجوي.

وفي حديثه عن الوضع الميداني في أوكرانيا، ذكر بوتين أن السلطات الأوكرانية تجند المواطنين قسرًا وتدفع بهم إلى الجبهة، معتبرًا أن ذلك أدى إلى انخفاض الجاهزية والدوافع القتالية وارتفاع حالات الفرار من الخدمة.

وقال إن أكثر من 300 ألف قضية جنائية فُتحت رسميًا في أوكرانيا بتهمة الفرار من الخدمة، فيما قدّر العدد الفعلي للمنشقين بنحو 500 ألف على الأقل.

ووفق تقديراته، تتراوح الخسائر الأوكرانية الشهرية بين 8 آلاف و12 ألفًا، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تشمل العسكريين الذين يعودون إلى الخدمة بعد تلقي العلاج في المستشفيات.