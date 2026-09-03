الشرطة الكورية الجنوبية تسعى لاستصدار لائحة اتهام بحق شخصية بارزة في عالم الكي بوب

تدفع الشرطة الكورية الجنوبية إلى استصدار لائحة اتهام رسمية لقطب الموسيقى بانج سي-هيوك، رئيس الوكالة المسؤولة عن فريق "بي تي إس" لموسيقى الكي-بوب.

وأحالت شرطة العاصمة (متروبوليتان سول) بانج إلى مكتب المدعي العام لمنطقة سول الجنوبية اليوم الخميس، وطلبت منه اصدار لائحة اتهام بحقه بناء على تهمة بانتهاك قانون الأسواق المالية، بحسب الشرطة ومكتب المدعي العام.

وتحقق الشرطة مع بانج، الملياردير المؤسس والرئيس لوكالة هايب ، بناء على مزاعم أنه ضلل المستثمرين في 2019 بالإشارة إلى أن هايب ليس لديها خطط فورية للاكتتاب العام مما دفعهم لبيع أسهمهم لصندوق استثمار خاص قبل فترة قصيرة من قيام الشركة بالطرح العام الأولي.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن الصندوق قد يكون دفع لبانج ما يقرب من 200 مليار ون (147 مليون دولار) في اتفاق جانبي الذي وعده بالحصول على 30 % من أرباح بيع الأسهم بعد الطرح العام الأولي.

وذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن الشرطة أحالت أربعة أشخاص آخرين بينهم مديرين تنفيذين بالشركة ومسؤولين بصندوق الاستثمار الخاص، لمكتب المدعي العام اليوم الخميس أيضا وطلبت توجيه لائحة اتهام بحقهم.

وقال مسؤولو هايب إن بانج ينفي ارتكاب أي مخالفات.

وأوضح الفريق القانوني لبانج في بيان اليوم الخميس،قائلا "لقد أجبنا باستمرار على المزاعم بالأدلة والحقائق الموضوعية".