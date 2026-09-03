إعلام الأسرى الفلسطينيين: قوات القمع اعتدت على أسرى غزة في سجن جانوت

كشف مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن قوات القمع اقتحمت، يوم الأحد 30 أغسطس 2026، الغرفة رقم «14» وغرفتين أخريين في القسم «4» بسجن «جانوت»، واعتدت على أسرى من قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالرصاص المطاطي.

وأوضح المكتب، في بيان اليوم الخميس، أن أسرى غزة يتعرضون بصورة متكررة للضرب والقمع والإهانات وسط تعمّد السجانين التنكيل بهم والانتقام منهم.

وقال إن إدارة السجن تفرض عقوبات جماعية على الأسرى عند صدور أي صوت من الغرف تشمل حرمانهم من الاستحمام والصلاة والطعام، وفق أهواء السجانين.

وأشار إلى أن أسرى غزة يواجهون تهديدات متواصلة بالإعدام والشنق ويكرر السجانون على مسامعهم أنهم «لن يروا النور»، في محاولة لترهيبهم وكسر إرادتهم.

وطالب إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات والعقوبات الجماعية بحق أسرى غزة، ومحاسبة المسئولين عن جرائم القمع والتنكيل داخل سجن «جانوت».