الاحتلال يجبر مستشفى كمال عدوان في غزة على الإخلاء

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، بينهم إصابات خطيرة، اليوم الخميس، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على المدنيين عقب توغل آلياتها في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، في أحدث خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب شبكة «قدس» الإخبارية، أجبرت قوات الاحتلال طواقم مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع على إخلاء المستشفى وتعليق العمل فيه، بعد تقدم آليات الاحتلال إلى محيطه واستهداف المنطقة بإطلاق نار مباشر.

وقالت إدارة المستشفى في بيان، إن الدوام عُلّق لمدة يوم واحد، حرصًا على سلامة الكادر الطبي والمرضى والمراجعين، وذلك «بعد تقدم آليات الاحتلال في محيط المستشفى».

وفي بيت لاهيا، توغلت آليات الاحتلال في محيط مسجد الرباط، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف باتجاه المواطنين في محيط مدرسة خليفة، فيما أفادت مصادر طبية باستشهاد هشام هاني صبح والطفل عائد محمد سلامة (13 عامًا) برصاص الاحتلال في المنطقة.

وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة باتجاه منطقة المقابر غربي مدينة خانيونس، ما أدى إلى إصابة خيام للنازحين في المنطقة، فيما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار بشكل مكثف شرقي المدينة، قبل أن يتجدد إطلاق النار في المنطقة ذاتها.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شمال غربي مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع إطلاق الآليات العسكرية الإسرائيلية النار بشكل متواصل ومكثف شرق حي الدعوة شمال شرقي مخيم النصيرات.

واستشهد أربعة فلسطينيين أمس الأربعاء، بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبحسب المعطيات الطبية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر إلى 1338 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 4429 إصابة، إضافة إلى 815 حالة انتشال.

كما ارتفعت الحصيلة التراكمية للشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 إلى 73,474 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 174,540 إصابة.