المتحدة تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة سيف الوزيري

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد، برئاسة المهندس سيف الوزيري، الذي يشغل أيضًا منصب العضو المنتدب.

ويضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة كلًا من المستشار محمود فوزي، وتامر مرسي، وطارق فايد، وكريم علي عوض، ونشوى جاد، ومحمد يحيى، وأحمد علي عبد الرحمن، وشريف الخولي.

وكان مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلن في يوليو الماضي تعيين سيف الوزيري رئيسًا لمجلس الإدارة، عقب انتهاء الفترة الانتقالية لرئيسها السابق طارق نور لظروف مرضية، قبل تكليف محمد السعدي قائمًا بأعمال رئيس مجلس الإدارة لحين اختيار الرئيس الجديد.

وتقدم مجلس الإدارة وسيف الوزيري بخالص الشكر والتقدير لمحمد السعدي، الذي تقدم باعتذاره عن الاستمرار في منصبه رغبةً منه في التفرغ لإدارة أعماله.

واجتمع المهندس سيف الوزيري بالمجلس في تشكيله الجديد لمناقشة خطة الشركة خلال الفترة المقبلة، وهنأ الأعضاء الجدد المنضمين إلى المجلس، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق لتحقيق أهداف الشركة.

كما أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن خالص الشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق وأعضائه، مثمنين جهودهم خلال الفترة الماضية وما أسهموا به في دعم مسيرة الشركة.

وأكد المجلس مواصلة العمل على تنفيذ استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة، والبناء على ما تحقق خلال الفترة السابقة.