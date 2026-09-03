 أوغندا تطلق اسم بيرل سويت على مزيجها من النفط الخام قبل بدء الإنتاج الخاص - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوغندا تطلق اسم بيرل سويت على مزيجها من النفط الخام قبل بدء الإنتاج الخاص

مبالي - (أب)
نشر في: الخميس 3 سبتمبر 2026 - 12:31 م | آخر تحديث: الخميس 3 سبتمبر 2026 - 12:31 م

أطلقت السلطات الأوغندية أمس الأربعاء اسم " بيرل سويت" (الجوهرة الحلوة) على مزيج من النفط الخام، مما يمثل علامة فارق بالنسبة لأوغندا التي تستعد للإنتاج التجاري بحلول نهاية العام.

وقد أعلن المسؤولون عن الاسم في موقع بنية تحتية ناء لإنتاج النفط، احتفالا ببزوغ أوغندا كدولة منتجة للنفط.

ويعود الاسم المختار لمزيج النفط الأوغندي إلى وصف وينستون تشرشل لأوغندا في القرن الماضي بـ " جوهرة أفريقيا" (بيرل اوف أفريقا) ، وقال المسؤولون إن كلمة " حلو" تشير إلى انخفاض مستوى الكبريت في مزيج النفط.

وقالت وزارة الطاقة في بيان " الاسم يمزج بين الهوية الوطنية والوصف التجاري".

ويعتقد أن أوغندا تمتلك احتياطي نفطي قابل للاستخراج يقدر بنحو 6ر1 مليار برميل.

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