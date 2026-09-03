وزير التجارة الأمريكي يعتذر عن نفي مقتل أي أمريكي خلال الحرب على إيران

اعتذر وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، اليوم الخميس، عن تصريحات نفى فيها مقتل أي أمريكي في الحرب على إيران، وأقر بمقتل 18 من أفراد الجيش، وقال إنه كان يفكر في فنزويلا عندما أدلى بهذا التصريح الخاطئ.
وقال لوتنيك، في منشور على منصة إكس: "أخطأت في التعبير. لقي 18 من أفراد جيشنا حتفهم، وأشعر ببالغ الحزن تجاه عائلاتهم وأنا آسف جدا على فقدانهم. كنت أفكر في عملية فنزويلا العسكرية التي لم يسقط فيها أي من أفراد الجيش"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وأدلى لوتنيك بهذا التصريح خلال مقابلة مع قناة (سي.إن.بي.سي) أمس الأربعاء، ولم يطرح فيها موضوع فنزويلا.
وقال: "أعتقد أن الطريقة التي يتعامل بها الرئيس مع إيران... لم تسجل أي وفيات أمريكية. إنها في الحقيقة مجرد خنق اقتصادي، تقوم الإدارة بتنفيذه الآن على نطاق أوسع، وأعتقد أنه سيكون فعالا جدا".
ودافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وزير التجارة قبل لحظات من اعتذاره، قائلا على منصته تروث سوشال: "كان الوزير لوتنيك يفكر في فنزويلا عندما قال إنه لم يقتل أحد. قتل 18 شخصا في إيران!".
وأعلنت الولايات المتحدة حتى الآن مقتل 18 عسكريا وإصابة أكثر من 750 آخرين.