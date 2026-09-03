وزير التجارة الأمريكي يعتذر عن نفي مقتل أي أمريكي خلال الحرب على إيران

اعتذر وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، اليوم الخميس، عن تصريحات ​نفى فيها مقتل أي أمريكي في الحرب على إيران، وأقر بمقتل 18 من أفراد الجيش، وقال إنه كان يفكر في فنزويلا عندما ​أدلى بهذا التصريح الخاطئ.

وقال لوتنيك، في ​منشور على منصة إكس: "أخطأت في التعبير. لقي 18 ⁠من أفراد جيشنا حتفهم، وأشعر ببالغ ​الحزن تجاه عائلاتهم وأنا آسف جدا على فقدانهم. ​كنت أفكر في عملية فنزويلا العسكرية التي لم يسقط فيها أي من أفراد الجيش"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأدلى لوتنيك بهذا ​التصريح خلال مقابلة مع قناة (سي.إن.بي.سي) أمس الأربعاء، ​ولم يطرح فيها موضوع فنزويلا.

وقال: "أعتقد أن الطريقة التي يتعامل ‌بها ⁠الرئيس مع إيران... لم تسجل أي وفيات أمريكية. إنها في الحقيقة مجرد خنق اقتصادي، تقوم الإدارة بتنفيذه الآن على نطاق ​أوسع، وأعتقد أنه ​سيكون ⁠فعالا جدا".

ودافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وزير التجارة قبل لحظات ​من اعتذاره، قائلا على منصته تروث ​سوشال: "كان ⁠الوزير لوتنيك يفكر في فنزويلا عندما قال إنه لم يقتل أحد. قتل 18 شخصا ⁠في ​إيران!".

وأعلنت الولايات المتحدة حتى ​الآن مقتل 18 عسكريا وإصابة أكثر من 750 آخرين.