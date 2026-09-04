مبيعات النفط العراقي تحقق 4 مليارات و500 مليون دولار خلال الشهر الماضي

كشف المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) علي نزار الشطري اليوم الخميس عن أن العراق حقق عوائد مالية بلغت نحو أربعة مليارات و500 مليون دولار من مبيعات النفط الخام العراقي عبر المنافذ الجنوبية عبر مضيق هرمز والشمالية عبر جيهان التركي خلال شهر أغسطس الماضي لأول مرة منذ إندلاع الصراع في المنطقة.

وقال الشطري ، في مقابلة مع تلفزيون (الأولى) العراقية إن العراق حقق خلال الشهر الماضي أعلى نسبة تصدير للنفط الخام حيث بلغت الكمية الإجمالية 73 مليون برميل بمعدل تصدير يومي بلغ مليونين و200 ألف برميل يوميا والعائد المتوقع بحدود أربعة مليارات و500 مليون دولار.

وأضاف :"هذا أعلى رقم صادرات متحقق منذ اندلاع الأزمة حيث توزعت هذه الصادرات عبر الَمنفذ الجنوبي عبر مضيق هرمز والصادرات النفطية عبر جيهان التركي".

وقال إن العراق تعرض لخسائر مالية تتراوح بين 80 إلى 100 مليار دولار جراء إندلاع الأزمة الحالية في منطقة الخليج، مضيفا :"من الصعب توقع إيقاف الصراع في المنطقة".

وأوضح أن معدل سعر برميل النفط العراقي شهريا عبر مضيق هرمز يبلغ 62 دولارا للبرميل الواحد فيما يبلغ سعره عبر جيهان التركي 80 دولارا للبرميل الواحد .

ورجح المسؤول العراقي أن ترتفع أسعار النفط خلال العام المقبل ، لافتا إلى أن دولة الكويت هي أكثر دول المنطقة تأثرا بالأزمة الحالية حيث اضطرت إلى استيراد منتجات نفطية وكذلك البحرين والعراق أيضا تأثر لكن لديه منفذ شمالي يستفاد منه لتصدير النفط عبر جيهان التركي.

وأكد أن العراق بحاجة إلى السوق الآسيوية لتصدير النفط الخام وأيضا العمل على زيادة الصادرات النفطية عبر جيهان التركي.