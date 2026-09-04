ترامب يعين آدم تيل وزيرا للجيش بالوكالة بعد استقالة دان دريسكول

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس آدم تيل وزيرا للجيش بالوكالة في أعقاب استقالة دان دريسكول وسط تقارير واسعة النطاق عن توترات مع وزير الدفاع بيت هيجسيث.

ويشغل تيلي حاليا منصب مساعد وزير الجيش للأعمال المدنية.

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "إنه وطني عظيم، ويحظى باحترام الجميع".

ولم يقدم دريسكول أي تفسير لقراره بالاستقالة هذا الأسبوع كأبرز مسؤول مدني في الجيش. وتواترت التقارير على نطاق واسع عن صداماته مع هيجسيث، كما تمت الإطاحة ببعض حلفاء دريسكول في الجيش هذا العام من قبل رئيس البنتاجون الذي عينه ترامب.