مقتل 4 أشخاص في هجوم أوكراني على سيارة إسعاف قرب بلدة حدودية روسية

لَقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون في قصف أوكراني في منطقة بيلجورود الحدودية الروسية، حسبما أفادت السلطات المحلية مساء الخميس.

وكان الضحايا يستقلون سيارة إسعاف في بلدة شيبيكينو، وفقا لألكسندر شوفاييف، القائم بأعمال حاكم المنطقة الواقعة في غرب روسيا، والذي نشر المعلومات على تليجرام.

وتقع شيبيكينو على بعد نحو 5 كيلومترات من الحدود الروسية الأوكرانية. وقد تقدمت القوات الروسية لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات في منطقة خاركيف الأوكرانية المجاورة عبر هذا القطاع من الحدود.

وتخوض روسيا حربا مع جارتها أوكرانيا منذ فبراير 2022.