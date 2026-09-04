زيلينسكي يتوقع وصول مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى كييف خلال أيام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يتوقع وصول مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "في الأيام المقبلة"، معربا عن أمله في أن يستمر انخراط واشنطن في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة مساء الخميس: "نتوقع أن نرى مبعوثي الرئيس الأمريكي هنا في كييف". وأضاف أن هناك تأكيدا أمريكيا بشان الاجتماعات في موسكو وكييف. وشدد زيلينسكي قائلاً: "من المهم أن تظل أمريكا منخرطة بفعالية".

وتابع أن كييف مستعدة لمحادثات جوهرية رفيعة المستوى، مضيفا أن فريق التفاوض الأوكراني على اتصال مع واشنطن على مدار الساعة.

وكان من المتوقع وصول المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أوكرانيا منذ أشهر لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ عام 2022.

ومع ذلك، فقد جرت بالفعل جولات عديدة من المفاوضات في موسكو، مما أثار استياء زيلينسكي في أبريل/نيسان.