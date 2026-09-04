مصدر: القوات الحكومية اليمنية تحبط هجوما واسعا لجماعة الحوثي غرب تعز

أفاد مصدر عسكري موالٍ للحكومة اليمنية، يوم الخميس، بأن القوات الحكومية استعادت معظم المواقع التي سيطرت عليها جماعة الحوثي خلال الساعات الأولى من هجوم واسع استمر نحو 15 ساعة في جبهات غرب تعز والساحل الغربي، مؤكداً سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الحوثيين.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) شريطة عدم الكشف عن اسمه ، "إن الهجوم الحوثي سبقه وتزامن معه إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وقصف مدفعي، في محاولة لاختراق خطوط الجبهة والتقدم باتجاه المحاور المرتبطة بمدينة المخا".

وأوضح أن "مليشيا الحوثيين تمكنت خلال الساعات الأولى من السيطرة على عدد من المواقع والتقدم في بعض مناطق المواجهات، قبل أن تصل تعزيزات للقوات الحكومية وتشن هجوماً مضادا أسفر عن استعادة معظم المواقع وإجبار المهاجمين على التراجع".

وأضاف المصدر أن الهجوم استهدف السيطرة على مرتفعات ومواقع ذات أهمية استراتيجية في المحاور المؤدية إلى المخا، مشيراً إلى "مشاركة عناصر وخبراء أجانب في العملية، بينهم خبراء إيرانيون ولبنانيون، إلى جانب عناصر أفريقية من دول مجاورة"، دون أن يتسنى التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات.

وأكد المصدر بقاء جثامين عدد من الحوثيين في مناطق المواجهات، إلى جانب أسر عدد منهم، فيما لم يحدد رقما للخسائر في صفوف القوات الحكومية.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الان.

ويأتي التصعيد بعد هدوء نسبي شهدته بعض جبهات غرب تعز والساحل الغربي خلال الأسبوع الماضي، قبل أن تشهد المنطقة يوم الخميس واحدة من أعنف جولات القتال، ترافقت مع استخدام مكثف للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والمدفعية.

وتشكل جبهات غرب تعز والساحل الغربي، ولا سيما المحاور المتصلة بالمخا، إحدى مناطق التماس المهمة في الصراع اليمني، فيما يبقى استقرارها مرتبطا بأمن الساحل الغربي وخطوط الملاحة في البحر الأحمر.