قادة دول المحيط الهادئ يفشلون في التوصل إلى إدانة بالإجماع لإطلاق الصين صاروخا باليستيا

أعرب قادة دول المحيط الهادئ خلال قمتهم الإقليمية السنوية، اليوم الخميس، عن "قلق" جماعي إزاء إطلاق الصين صاروخا باليستيا في مياههم، لكنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بالإجماع على البيان الختامي، ولم يصلوا إلى حد توجيه انتقاد أشد حدة لتصرفات بكين.

ورأى البعض أن استعداد الدول والأقاليم الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ للاتفاق خلال هذه القمة على توجيه لوم مشترك إلى الصين بسبب إطلاقها الصاروخ في يوليو ، يمثل اختبارا حقيقيا لمدى تسبب التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى في المنطقة في زعزعة العلاقات بين دول المجموعة، التي تتألف في معظمها من دول جزرية صغيرة.

وقال القادة، أثناء إعلانهم القرارات التي اتخذتها المجموعة خلال يوم من الاجتماعات المغلقة ضمن قمتهم السنوية، التي تستضيفها بالاو هذا العام، إن دولة ناورو الجزرية – التي شهدت علاقاتها مع الصين تقاربا في السنوات الأخيرة – اعترضت على بيان الإعراب عن القلق.

علاوة على ذلك، لم يكن لدولة كيريباتي أي ممثل لها خلال الاجتماعات المغلقة التي استمرت طوال اليوم ، حيث غاب زعيمها عن القمة وأرسلت سفيرها الذي انتهت فترة خدمته مؤخرا لدى الصين لتمثيلها، وفقا لرئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون.

لكن لوكسون قلل من أهمية غياب كيريباتي، وكذلك اعتراض ناورو النادر على البند الوارد في البيان الختامي لقادة دول المحيط الهادئ في ختام القمة.

ويتم اعتماد البيان الختامي عادة بإجماع الآراء، في إطار عملية سياسية مهمة في المنطقة، بين القادة خلال يوم الاجتماعات المغلقة، بحضور عدد محدود من المسؤولين فقط في القاعة.

وقال لوكسون للصحفيين بعد عودته من الاجتماعات المغلقة: "أعتقد أننا توصلنا إلى نتيجة جيدة جدا. نعم، لقد نأت ناورو بنفسها عن ذلك البيان، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك سببا يمنعنا من التعبير عن موقف منتدى جزر المحيط الهادئ أو موقف يحظى بتوافق الآراء."