 النمسا والأردن يدعوان إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع الجاري بالمنطقة - بوابة الشروق
الخميس 3 سبتمبر 2026 10:44 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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النمسا والأردن يدعوان إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع الجاري بالمنطقة

فيينا - أ ش أ
نشر في: الخميس 3 سبتمبر 2026 - 10:04 م | آخر تحديث: الخميس 3 سبتمبر 2026 - 10:04 م

دعت النمسا والأردن إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع الجاري بالمنطقة، وذلك خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى العاصمة النمساوية فيينا، حيث التقى بنظيرته النمساوية بيات ماينل-رايسينجر.

وأكدت وزيرة الخارجية النمساوية - خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الخميس - أن العودة إلى مسار الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لمعالجة القضايا العالقة، لا سيما ضمان فتح مضيق هرمز ومنع السلاح النووي، مشددة على تضامن النمسا الكامل مع الأردن، واصفة أي هجمات تطال الأراضي الأردنية بـ"غير المقبولة"، مؤكدة أن الأردن "يمثل ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة".

من جهته، أوضح الصفدي أن الأردن يسعى لتعزيز قدراته الدفاعية عبر الشراكة مع الدول الصديقة.

ووقع الجانبان اتفاق تعاون عسكري يشمل مجالات التدريب.

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