وزير الدفاع الأوكراني: كييف بحاجة إلى 27 مليار دولار إضافية لمواجهة روسيا

قال وزير الدفاع الأوكراني يفهيني خمارة، إنه لمواجهة روسيا، تحتاج أوكرانيا إلى زيادة في أحجام الأسلحة الحيوية، بالإضافة إلى ما يقارب 27 مليار دولار إضافية.

وبحسب ما أعلنته وزارة الدفاع عبر فيسبوك تدعو أوكرانيا الشركاء إلى توجيه الأموال نحو التمويل الإضافي لإنتاج الطائرات المسيرة الأوكرانية وضمان نقل صواريخ الدفاع الجوي قبل حلول فصل الشتاء. وقد شدد على ذلك وزير الدفاع الأوكراني خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي برئاسة الممثلة العليا كايا كالاس، وفقا لموقع يو إيه تي في الأوكراني.

ولمواجهة الهجمات الجوية الروسية، وخطط التعبئة الروسية، وإنتاجها المتزايد من الطائرات المسيرة، تحتاج أوكرانيا إلى زيادة في أحجام الأسلحة الحيوية، فضلاً عن أموال إضافية - تبلغ تقريباً 27 مليار دولار.

ولهذا السبب تجدد أوكرانيا دعوة الشركاء لتخصيص أموال لشراء الطائرات المسيرة الأوكرانية من الميزانيات الوطنية، وتنسيق الإسراع في صرف قرض الاتحاد الأوروبي، واستئناف المناقشات بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة.

كما دعا خمارة الشركاء إلى تسليم صواريخ باتريوت من المخزونات لمواجهة الصواريخ الباليستية، والصواريخ الاعتراضية جو-جو ضد صواريخ كروز، وذخائر الأنظمة الدفاعية الجوية المحمولة (MANPADS) ضد الطائرات المسيرة النفاثة. وتظل المساهمات في آليتي PURL وJUMPSTART مهمة أيضاً.

وأعرب وزير الدفاع عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه المهم.